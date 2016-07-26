Красноярский край вошел в топ-10 регионов России по количеству застрахованных

Красноярский край оказался на десятом месте в России по количеству выданных полисов страхования жизни и имущества. С начала года здесь заключено более 2 млн договоров страхования. Незначительно обгоняет регион Новосибирская область с показателем 2,089 млн выданных страховых полисов.
Эти данные не включают договоры обязательного медицинского страхования. Отчет о состоянии рынка опубликовал ЦБ РФ.
В общей сложности в России за период с января по сентябрь 2016 года заключено более 122,4 млн договоров страхования. Из них 112,8 млн — с физическими лицами, 9,6 млн — с организациями.
При этом половина всех страховых полисов в России продана всего в пяти регионах — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. За девять месяцев текущего года в этих регионах выдано 65,8 млн полисов.
Наименьшие показатели среди 85 регионов страны продемонстрировали Тува (55,6 тыс. полисов), Ингушетия (34,6 тыс.), Ненецкий автономный округ (8,1 тыс.) и Чукотка (5,7 тыс).
Регионы РФ по количеству заключенных в них договоров страхования за 9 месяцев 2016 года:
|
№
|
Регион
|
Количество договоров
|
1
|
г. Москва
|
50 629 322
|
2
|
г. Санкт — Петербург
|
5 472 276
|
3
|
Московская область
|
3 697 460
|
4
|
Краснодарский край
|
3 148 695
|
5
|
Свердловская область
|
2 817 200
|
6
|
Республика Татарстан
|
2 577 786
|
7
|
Ростовская область
|
2 351 419
|
8
|
Челябинская область
|
2 297 628
|
9
|
Новосибирская область
|
2 089 334
|
10
|
Красноярский край
|
2 005 716
|
11
|
Нижегородская область
|
1 881 745
|
12
|
Республика Башкортостан
|
1 840 024
|
13
|
Самарская область
|
1 763 005
|
14
|
Воронежская область
|
1 499 430
|
15
|
Рязанская область
|
1 445 368