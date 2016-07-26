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Красноярский край вошел в топ-10 регионов России по количеству застрахованных
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Красноярский край вошел в топ-10 регионов России по количеству застрахованных

24 декабря 13:31
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Красноярский край оказался на десятом месте в России по количеству выданных полисов страхования жизни и имущества. С начала года здесь заключено более 2 млн договоров страхования. Незначительно обгоняет регион Новосибирская область с показателем 2,089 млн выданных страховых полисов.

Эти данные не включают договоры обязательного медицинского страхования. Отчет о состоянии рынка опубликовал ЦБ РФ.

В общей сложности в России за период с января по сентябрь 2016 года заключено более 122,4 млн договоров страхования. Из них 112,8 млн — с физическими лицами, 9,6 млн — с организациями.

При этом половина всех страховых полисов в России продана всего в пяти регионах — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. За девять месяцев текущего года в этих регионах выдано 65,8 млн полисов.

Наименьшие показатели среди 85 регионов страны продемонстрировали Тува (55,6 тыс. полисов), Ингушетия (34,6 тыс.), Ненецкий автономный округ (8,1 тыс.) и Чукотка (5,7 тыс).

Регионы РФ по количеству заключенных в них договоров страхования за 9 месяцев 2016 года:

Регион

Количество договоров

1

г. Москва

50 629 322

2

г. Санкт — Петербург

5 472 276

3

Московская область

3 697 460

4

Краснодарский край

3 148 695

5

Свердловская область

2 817 200

6

Республика Татарстан

2 577 786

7

Ростовская область

2 351 419

8

Челябинская область

2 297 628

9

Новосибирская область

2 089 334

10

Красноярский край

2 005 716

11

Нижегородская область

1 881 745

12

Республика Башкортостан

1 840 024

13

Самарская область

1 763 005

14

Воронежская область

1 499 430

15

Рязанская область

1 445 368

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