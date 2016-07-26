Красноярский край вошел в топ-10 регионов России по количеству застрахованных

Красноярский край оказался на десятом месте в России по количеству выданных полисов страхования жизни и имущества. С начала года здесь заключено более 2 млн договоров страхования. Незначительно обгоняет регион Новосибирская область с показателем 2,089 млн выданных страховых полисов.

Эти данные не включают договоры обязательного медицинского страхования. Отчет о состоянии рынка опубликовал ЦБ РФ.

В общей сложности в России за период с января по сентябрь 2016 года заключено более 122,4 млн договоров страхования. Из них 112,8 млн — с физическими лицами, 9,6 млн — с организациями.

При этом половина всех страховых полисов в России продана всего в пяти регионах — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. За девять месяцев текущего года в этих регионах выдано 65,8 млн полисов.

Наименьшие показатели среди 85 регионов страны продемонстрировали Тува (55,6 тыс. полисов), Ингушетия (34,6 тыс.), Ненецкий автономный округ (8,1 тыс.) и Чукотка (5,7 тыс).

Регионы РФ по количеству заключенных в них договоров страхования за 9 месяцев 2016 года: