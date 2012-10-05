Болельщики с мороженым на матче «Енисея» в 30-градусный мороз удивили соцсети

Накануне, 24 декабря, хоккеисты красноярского «Енисея» уступили на домашнем льду лидеру текущего сезона, хабаровскому «СКА-Нефтяник» со счетом 1:5.

Игра состоялась при 30-градусном морозе. В пресс-службе клуба отметили, что погода сказалась на красоте и качестве хоккея не лучшим образом, тем не менее поддержать свою команду пришло более двух тысяч болельщиков. А двух зрителей в перерыве игры оператор матча запечатлел с мороженым в руках. Эти кадры официальной трансляции были отмечены пользователями соцсетей и разлетелись по различным пабликам.

Матч чемпионата России по хоккею с мячом в Красноярске между местным «Енисеем» и «Ска-Нефтяником»

температура на улице —33°С pic.twitter.com/CGXaq9tEpS — Mikhail Beard (@Ru1Moscow) 24 декабря 2016 г.

«Вряд ли в российском чемпионате встречаются матчи более напряженные и красивые чем поединки этих соперников», — подчеркнули в клубе.

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Как пояснили в пресс-службе, игра началась с обоюдных и острых атак, однако в первые 20 минут по опасным моментам гости опережали хозяев. Красноярцы свои атаки реализовать не смогли, а на 26-й минуте хабаровчане открыли счет — отличился Кирилл Петровский. Затем игра выровнялась, и больше моментов у ворот соперников создавали красноярцы, совершая при этом частые ошибки. До конца первого тайма «Енисею» так и не удалось забить, и команды ушли на перерыв при счете 0:1.

Во втором тайме практически сразу с углового Вячеслав Вдовенко сравнял счет. Однако вскоре хабаровский хоккеист Павел Рязанцев получил передачу от Антона Швецова и вновь вывел свою команду вперед — 1:2. А затем уже Максим Ишкельдин на 70-й минуте сумел забить третий мяч — 1:3.

«Оставшиеся 20 минут прошли в непрерывных атаках „Енисея“. Роман Черных сделал несколько сейвов. „Енисей“ пытался сыграть сегодня высоко, но подвела реализация моментов. Хабаровску в этом компоненте повезло больше. 1:5 — одно из редких поражений „Енисея“, но тем интереснее будет следующий матч», — отметили в пресс-службе.

Сегодня красноярцев вновь позвали на стадион — хоккеисты «Енисея» снова встретятся с хабаровчанами. Игра намечена на 19:00.