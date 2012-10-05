Сразу в нескольких районах Красноярска перекроют движение из-за открытия ёлок

Сегодня, 26 декабря, в нескольких районах Красноярска ограничивают движение транспорта из-за открытия новогодних ёлок.

С 9 часов утра сегодняшнего дня до 22:00 9 января прекращено движение транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:

ул. Николаева на участке от пр. Металлургов до ул. Устиновича;

ул. Терешковой на участке от ул. Устиновича до дома № 8 по ул. Терешковой. Материалы по теме Новый год 2017 в Красноярске: ёлки, базары и фестивали Где водить хороводы, кататься с горок и любоваться «волшебным льдом»



В связи с этим схему движения изменит автобусный маршрут № 83 «Академгородок — пр. Ульяновский»: пр. Металлургов — ул. Тельмана — ул. Комарова — пр. Ульяновский. В мэрии отмечают, что ограничение движения введено для безопасности на время публичных и массовых мероприятий — открытия новогодней ёлки и празднования Нового года в Советском районе.

Сегодня вечером с 18:00 и до 21:00 31 декабря будет прекращено движение транспорта по улице Бограда, на участке от дома по ул. Бограда, 21, до ул. Перенсона. Причиной ограничения стало открытие новогодней ёлки на Театральной площади. Также для автомобилистов будет запрещен въезд на парковку у Театра оперы и балета с ул. Перенсона — с 20:00 26 декабря до 23:00 27 декабря. Парковка будет запрещена и по нечетной стороне ул. Карла Маркса на участке от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума с 20:00 26 декабря до 23:00 27 декабря.

С 26 декабря и до 13 января следующего года будет прекращено движение транспорта в связи с установкой районной новогодней ёлки и ледового городка и последующим празднованием в сквере Панюковка в Свердловском районе города. Перекрытие коснется таких участков: