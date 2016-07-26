Красноярские школьники выжили на «алюминиевом острове»

Красноярских школьников научили обнаруживать и использовать скрытые свойства объектов на открытом уроке по теории решения изобретательных задач. По условиям урока учащиеся инженерно-технологического класса школы № 22 должны были изобрести способы нестандартного применения алюминия, изделиями из которого наполнен некий необитаемый остров.
Юным инженерам предстояло, используя физические и химические свойства «крылатого металла», добыть еду, воду, соорудить жилье, запастись провиантом и суметь благополучно покинуть остров с помощью изобретенного плавучего средства. Учащиеся работали в группах, а затем презентовали программу совместных действий.
Школьники рассказали, как добыть огонь, используя отражательные свойства поверхности алюминия, получить питьевую воду из морской воды, выпаривая соль в алюминиевой банке, и как смастерить одежду из алюминия. Схемы придуманных изобретений школьники изображали на доске.
Подводя итоги необычного урока, преподаватель Сергей Привалихин порекомендовал ученикам не останавливаться на достигнутых результатах и тщательнее изучить свойства алюминия, а также повторить приемы, применяемые в решении изобретательских задач.
«Нынешние школьники Советского района — это дети, внуки металлургов КрАЗа, и конечно, нам хотелось бы видеть их умными, образованными людьми и специалистами высокой квалификации, ведь за ними будущие дела района, города, всего нашего большого края. Поэтому компания РУСАЛ старается поддерживать талантливых детей, имеющих способности к точным наукам. Впереди у инженерно-технологических классов новые экскурсии на завод и новые обучающие проекты, подготовленные высококвалифицированными специалистами КрАЗа», — прокомментировал урок управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.