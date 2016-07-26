Красноярские школьники выжили на «алюминиевом острове»

Красноярских школьников научили обнаруживать и использовать скрытые свойства объектов на открытом уроке по теории решения изобретательных задач. По условиям урока учащиеся инженерно-технологического класса школы № 22 должны были изобрести способы нестандартного применения алюминия, изделиями из которого наполнен некий необитаемый остров.

Юным инженерам предстояло, используя физические и химические свойства «крылатого металла», добыть еду, воду, соорудить жилье, запастись провиантом и суметь благополучно покинуть остров с помощью изобретенного плавучего средства. Учащиеся работали в группах, а затем презентовали программу совместных действий.

Школьники рассказали, как добыть огонь, используя отражательные свойства поверхности алюминия, получить питьевую воду из морской воды, выпаривая соль в алюминиевой банке, и как смастерить одежду из алюминия. Схемы придуманных изобретений школьники изображали на доске.

Подводя итоги необычного урока, преподаватель Сергей Привалихин порекомендовал ученикам не останавливаться на достигнутых результатах и тщательнее изучить свойства алюминия, а также повторить приемы, применяемые в решении изобретательских задач.