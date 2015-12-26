Пироман продолжает держать в страхе жителей правобережья Красноярска

В подъезде дома на ул. Семафорной в Красноярске во второй раз за месяц устроили пожар, сообщили 26 декабря очевидцы происшествия.

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Напомним, 10 декабря в результате возгорания дивана и других вещей, находившихся на площадке в подъезде, в больницу попала пожилая женщина. Причиной пожара, которому быстро прибывшие пожарные не дали распространиться на большую площадь, назвали поджог — жильцы дома рассказали, что кто-то облил вещи бензином.

«На ул. Королева орудует пироман. Сегодня ночью поджег 6 домов. Дом на Семафорной, 257, поджигает третий раз. Последний раз был только две недели назад. Сначала это был диван, выставленный жильцами на площадку. Затем балки на чердаке и двери в подъезде. Пироман обливает бензином и поджигает. Будьте осторожны!» — такое предупреждение распространяют люди в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю пояснили, пожар на ул. Семафорной действительно произошел вчера около 5 часов утра. В результате поджога горел утеплитель на чердаке в подъезде на площади в 10 кв. метров.

Что касается остальных случаев, про которые рассказывают жители правобережья, в пресс-службе управления пояснить ничего не смогли: они могли проходить у пожарных как выезд на возгорание мусора в подъезде или вообще быть ликвидированными до приезда, а такие случаи не фиксируются в сводке.

О пиромане, который поджигал сначала машины, а затем начал устраивать пожары в домах, жители ул. Семафорной и ул. Королева говорят с весны. Одного из местных жителей — молодого человека — заподозрили в поджоге как минимум двух автомобилей. Сам он объяснял свои поступки хулиганством, совершенным в состоянии алкогольного опьянения.