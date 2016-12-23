Причиной гибели пожилых супругов в центре Красноярска мог стать электроприбор

Пожилая пара на ул. Парижской Коммуны могла погибнуть из-за неосторожного обращения с электроприборами, сообщили 23 декабря в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Напомним, вчера вечером в 5-этажном доме произошел пожар в одной из квартир. Прибывшие пожарные вскрыли квартиру для тушения и обнаружили там тела двух пенсионеров.

В следственном управлении по данному факту уже начата доследственная проверка. Как успели выяснить следователи, пенсионеры — мужчина 83 лет и его жена 78 лет — проживали отдельно от детей, дочь приходила проведать их около 17:00, и все было в порядке. Позднее тем же вечером соседи заметили пожар и вызвали специалистов. Дверь в квартиру была закрыта изнутри, при осмотре места происшествия оперативно-следственной группой признаков криминальной смерти не было обнаружено.

«Рассматривается версия о неосторожном обращении с электробытовыми приборами. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, пожарно-техническая экспертиза, опрашиваются свидетели и очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в следственном управлении.

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Стоит отметить, сообщение о том, что пожарные вынуждены были терять время из-за перекрытых въездов во двор, вызвало дискуссию в социальных сетях.