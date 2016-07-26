55-летний красноярец вновь побил мировые рекорды по подтягиванию

55-летнему Николаю Каклимову снова удалось побить мировые рекорды по подтягиванию в течение 6 и 12 часов, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города. Его результаты зафиксированы на видео и отправлены в редакцию книги рекордов.

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Напомним, в декабре прошлого года красноярский спортсмен установил два мировых рекорда в подтягивании на перекладине. На рубеже 6 часов он выполнил 3 455 подъемов, а ночью судьи зафиксировали новое мировое достижение — 4 989 подъемов за 12 часов. Однако конкуренты красноярца за прошедший год сумели установить новые рекорды. Так, американец Андрей Шапиро 14 мая текущего года подтянулся за шесть часов 3 515 раз, а за 12 — 5 742. Еще один рекорд установил чешский спортсмен Ян Карес — 3 569 за 6 часов, однако этот результат еще не подтвержден в Книге рекордов.

25 декабря в тренажерном зале красноярского индустриально-металлургического техникума с 8 часов утра рекордсмен, мастер спорта по полиатлону 55-летний Николай Каклимов провел многочасовой одиночный марафон по подтягиванию. Целью красноярца было побить мировые рекорды в подтягивании в течение 6 и 12 часов.

Как рассказали в пресс-службе Красспорта, сначала спортсмен побил шестичасовой рекорд — 3 810 раз, а вечером судьями был зафиксирован рекорд за 12 часов — 5 825 подтягиваний.

Фиксировала красноярские рекорды судейская коллегия «Союза лыжников-гонщиков Красноярского края». Теперь видеозапись рекордов красноярца будет направлена в редакцию Книги рекордов Гиннеса для официального подтверждения и включения в таблицу достижений.