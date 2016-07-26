У красноярской Универсиады появился новый официальный спонсор

Международная компания «Сибирское здоровье» стала официальным спонсором Всемирной зимней универсиады-2019 в категории «Обогащенные продукты питания». Подписание спонсорского соглашения состоялось в Красноярске сегодня, 26 декабря.

Спонсор в этой категории был выбран на конкурсе. Как пояснил генеральный директор Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов, ключевым критерием при выборе компании-партнера был объем ресурсов, который она готова вложить в проведение Универсиады.

«Мы реализуем большую маркетинговую программу и привлекаем большое количество партнеров, чтобы можно было, с одной стороны, привлечь дополнительные ресурсы для подготовки к играм и разгрузить бюджетную составляющую, а с другой стороны — чтобы благодаря играм ряд компаний, в первую очередь сибирских, получили продвижение на мировые рынки», — подчеркнул Уразов.

Компания «Сибирское здоровье» с 1996 года разрабатывает, производит и реализует продукты для поддержания здоровья и красоты. Ее продукция продается в 40 странах мира на трёх континентах: официальные продажи идут в Европе, США, Индии, Вьетнаме, Мексике и странах СНГ. Продукция сертифицирована в соответствии с международными стандартами GMP и ISO.

Материалы по теме Соцсеть «ВКонтакте» стала информационным партнером Универсиады-2019

«Сибирскому здоровью» присвоен статус официального поставщика игр. «Наши продукты помогут спортсменам преодолеть все те препятствия, которые будут ждать их в нашей суровой, красивой Сибири. Это батончики, чаи, мармелады, спортивные шейки — продукты, которые позволяют выдерживать физические нагрузки», — отметила президент корпорации «Сибирское здоровье Татьяна Гороховская.

Добавим, что генеральным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 выступает горно-металлургическая компания «Норникель». В число информационных партнеров игр вошли информационное агентство ИТАР-ТАСС и социальная сеть «ВКонтакте».