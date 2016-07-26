Красноярцев предупредили о сбежавших из соседней области преступниках

В Красноярский край могут приехать сбежавшие из иркутской колонии осужденные, сообщили 26 декабря в пресс-службе управления ГУФСИН по Иркутской области.

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Накануне из колонии-поселения, расположенной в Тайшете, сбежали два молодых человека, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж. Это 24-летний Рустам Шакуров и 22-летний Сергей Неделяев. Оба они ранее проживали в Иркутске, но куда могут поехать после побега, неизвестно.

«Отсутствие осужденных было выявлено утром 26 декабря при проведении подъема. Для установления их местонахождения проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий», — сообщили в пресс-службе.

В управлении отметили, что в колонии-поселении № 22 содержатся те, кто был осужден за преступления небольшой и средней тяжести. Попавшие сюда люди не находятся под постоянной охраной, как в обычной колонии, — за ними производится лишь надзор.

«Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения и покидать ее с разрешения администрации, могут носить гражданскую одежду», — пояснили в пресс-службе.

В колонии пояснили, что сбежавший Рустам Шакуров из особых примет имеет на ребре правой кисти татуировку «За Вас!». У его товарища на лбу изогнутый шрам длиной около 1 см.

Всех, кто обладает информацией о том, где могут находиться сбежавшие осужденные, просят сообщить в полицию по телефону 02, либо в дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по тел. (3952) 33-97-56 или отдел розыска ГУФСИН России по Иркутской области по тел.: (3952) 26-81-34, 26-81-45.