Подростка в Красноярском крае обвинили в насилии над детьми

Заподозренного в насилии над мальчиками подростка из центра соцпомощи признали вменяемым, сообщили 26 декабря в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Напомним, в октябре был задержан и помещен под стражу 14-летний подросток, временно находящийся в центре социальной помощи семье и детям «Берёзовский» за неоднократные уходы из дома. Поводом для ареста послужила жалоба от другого воспитанника центра, 8-летнего мальчика, который пожаловался на совершенное над ним сексуальное насилие. Против парня возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В ходе расследования выяснилось, что от действий подростка пострадали два мальчика — 8 и 10 лет. При этом сам парень вполне осознавал свои действия.

«В ходе следствия несовершеннолетнему обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что несовершеннолетний обвиняемый каким-либо психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал, в момент совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается», — отметили в следственном управлении.

В настоящее время следователи уже завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), оно передано в суд с утвержденным обвинительным заключением. До февраля 2017 года подросток останется под стражей.