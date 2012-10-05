Завтра Акбулатов ответит на вопросы красноярцев

Завтра, 27 декабря, глава Красноярска Эдхам Акбулатов проведет «прямую линию», в ходе которой ответит на вопросы дозвонившихся горожан.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, диалог с жителями будет посвящен итогам 2016 года и перспективам развития города.

Вопросы можно будет задавать с 11:00 до 12:00 по телефонам 8 (391) 2-117-117, 2-115-789.

Напомним, годом ранее горожане интересовались у мэра судьбой здания кинотеатра «Родина» и программы «Миллионному городу — миллион деревьев», жаловались на рекламу и заборы.

