Короткую дорогу к четвертому мосту снова перекрыли

Короткий проезд к красноярскому четвертому мосту снова перекрыли — на этот раз бетонными блоками.

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Фотографии перекрытого проезда 26 декабря появились в социальных сетях. На них видно, что проезд перекрыт бетонными блоками. Рядом с блоками на фотографиях находится КАМАЗ с логотипом строительной фирмы «Сибиряк». Он ли привез блоки, которыми перекрыта дорога, или, как другие автомобилисты, вынужден был разворачиваться, неизвестно.

Напомним, короткую дорогу, по которой можно объехать пробки на Копылова, регулярно перекрывают в последнее время. Последний раз расчищать проезд пришлось от песка, который в достаточно большом количестве был высыпан в самом узком месте, — произошло это 13 декабря. В департаменте городского хозяйства каждый раз после перекрытия дороги сообщали, что сделано это без какой-либо санкции, неизвестными людьми, и обещали расчистить проезд.

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В «Сибиряке» же в середине декабря сообщили, что территория здесь необходима им для строительства: «Ориентировочно в этом месте будет одна из частей городка, мы на этой территории разместим вагончики, поставим бытовой городок, штабной вагончик для проведения оперативных совещаний, и очень активно начинаем работать», — прокомментировал тогда главный инженер компании Валерий Шевелев.

Стоит отметить, что 12 декабря, накануне предыдущего перекрытия, был заключен контракт на строительство дороги, ведущей от 4 моста к ул. Копылова в створе ул. Волочаевской. Аукцион на право проводить строительство был заключен с фирмой «Сибиряк». Дорога должна быть открыта к концу 2018 года.