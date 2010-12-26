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Короткую дорогу к четвертому мосту снова перекрыли
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В Красноярском крае

Короткую дорогу к четвертому мосту снова перекрыли

26 декабря 19:25
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Короткий проезд к красноярскому четвертому мосту снова перекрыли — на этот раз бетонными блоками.

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Фотографии перекрытого проезда 26 декабря появились в социальных сетях. На них видно, что проезд перекрыт бетонными блоками. Рядом с блоками на фотографиях находится КАМАЗ с логотипом строительной фирмы «Сибиряк». Он ли привез блоки, которыми перекрыта дорога, или, как другие автомобилисты, вынужден был разворачиваться, неизвестно.

Перекрытая дорога к 4 мосту
Источник: vk.com/kraschp
Перекрытая дорога к 4 мосту
Источник: vk.com/kraschp

Напомним, короткую дорогу, по которой можно объехать пробки на Копылова, регулярно перекрывают в последнее время. Последний раз расчищать проезд пришлось от песка, который в достаточно большом количестве был высыпан в самом узком месте, — произошло это 13 декабря. В департаменте городского хозяйства каждый раз после перекрытия дороги сообщали, что сделано это без какой-либо санкции, неизвестными людьми, и обещали расчистить проезд.

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В «Сибиряке» же в середине декабря сообщили, что территория здесь необходима им для строительства: «Ориентировочно в этом месте будет одна из частей городка, мы на этой территории разместим вагончики, поставим бытовой городок, штабной вагончик для проведения оперативных совещаний, и очень активно начинаем работать», — прокомментировал тогда главный инженер компании Валерий Шевелев.

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Телекомпания Прима

Стоит отметить, что 12 декабря, накануне предыдущего перекрытия, был заключен контракт на строительство дороги, ведущей от 4 моста к ул. Копылова в створе ул. Волочаевской. Аукцион на право проводить строительство был заключен с фирмой «Сибиряк». Дорога должна быть открыта к концу 2018 года.

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