Красноярские учителя получили до 100 тыс. рублей за работу с одаренными детьми

Учителя красноярских школ получили премии в 35-100 тыс. рублей за успехи их учеников, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации.

Так, по итогам краевого конкурсного отбора выплаты получили 83 педагога, 39 из них — учителя красноярских образовательных учреждений. Наилучший результат показали гимназии № 13 (5 соискателей) и школы № 145 (4 соискателя). Премии также получили педагоги школ № 5, 7, 44, 72, 76, 141, 149, 152, лицеев № 6, 7, 9, 10, 11, гимназий № 1, 2, 3, 6, 7, 14, 16, станции юных техников.

Учителям, подготовившим победителей или призёров заключительного этапа всероссийской, международной олимпиады школьников, предназначена выплата в 100 тысяч рублей, за подготовку победителя регионального этапа педагог может получить 50 тысяч. При высоком рейтинге ребёнка в базе данных «Одарённые дети Красноярья» учитель претендует на премию в размере 35 тысяч рублей.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова прокомментировала:

«Предметная олимпиада — это не только проверка образовательных достижений учащихся, но и состязание, направленное на создание конкурентной среды. На олимпиадах, как правило, даются нестандартные задания, которые требуют максимальной активизации всех способностей и умений ученика. Высокие результаты были бы невозможны без учителей, которые практически в ежедневном режиме готовят детей к участию в предметных олимпиадах. За двухлетний период отмечены стабильно высокие результаты учеников по информатике, математике, физике, астрономии, химии, русскому, английскому и немецкому языкам, а также по литературе, праву, обществознанию».

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Отметим, всего в красноярских общеобразовательных учреждениях учатся более 100 тысяч детей. В прошлом учебном году в предметных олимпиадах приняли участие почти 5 тысяч учеников 5-11 классов, в текущем году их число возросло практически до 17 тысяч. С каждым годом красноярские школьники улучшают свои результаты. Среди муниципалитетов Красноярского края столица региона лидирует: красноярские школьники занимают более 50 % призовых и 70 % первых мест.