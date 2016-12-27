Четырехлетнюю красноярку-видеоблогера сделали послом Универсиады (видео)

Четырехлетняя Злата Демьянова из Красноярска выбрана послом Зимней универсиады-2019. Она стала самым юным послом в истории Всемирных универсиад.

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Девочка оказалась популярным видеоблогером — у нее уже есть свой канал на YouTube, на который подписаны 44,6 тыс. человек. Как отметили в пресс-службе дирекции Универсиады-2019, Злата Демьянова является активной сторонницей здорового образа жизни — плавает и занимается художественной гимнастикой. Кроме того, ребенок изучает иностранные языки и занимается творчеством.

«Дирекция Зимней универсиады-2019 давно искала посла-ребенка, который бы по-детски рассказывал сверстникам о предстоящем событии, видах спорта, мероприятиях и самой Зимней универсиаде-2019. Кандидатуру Златы поддержали действующие послы Зимней универсиады-2019: серебряный призер Олимпийских игр Николай Олюнин, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка мира Алена Заварзина, двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд», — сообщили в пресс-службе.

В задачи Златы как посла будет входить и популяризация среди детей талисмана студенческих игр в Красноярске — U-Лайки.

Вручение шарфа посла юному видеоблогеру состоялось 23 декабря на краевом новогоднем празднике для одаренных детей. Девочка приняла атрибут и поблагодарила за оказанную честь.