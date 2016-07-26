К Красноярску подбирается эпидемия гриппа

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Красноярске среди взрослого населения превышен на 18,9 %, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В целом по Красноярскому краю уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 3,2 %. С 19 по 25 декабря на территории региона, по официальным данным, ОРВИ и гриппом заболели 12 845 человек, из них в Красноярске — 7 327. По сравнению с предыдущей неделей в краевом центре произошел резкий подъем заболеваемости — на 18,5 %. В Красноярске общая заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога на 2,6 %, но среди взрослого населения уже выше эпидемического порога.

В краевой минздрав направлены предложения о проведении в Красноярске комплекса противоэпидемических мероприятий.

Заболеваемость связана с вирусами как гриппозной, так и негриппозной этиологии. На прошедшей неделе, согласно данным лабораторного мониторинга, на территории края преимущественно циркулировали возбудители аденовирусной инфекции — 5,5 %, респираторно-синцитиальной инфекции — 5,5 %, гриппа типа А (Н3N2), — 5,5 %, гриппа типа А — 3,1 %, парагриппа — 1,6 %, и другие респираторные вирусы — 4,7 %.