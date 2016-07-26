Застройку набережной Красноярска еще раз обсудят публично

В Красноярске пройдет еще одно открытое обсуждение строительства торгового центра на левобережной набережной Енисея. Об этом сегодня рассказал глава города Эдхам Акбулатов, который также поручил выбрать для этого мероприятия и более просторное место.

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Напомним, в начале декабря в мэрии были объявлены публичные слушания о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Дубровинского, 1 (рядом Речным вокзалом). Красноярцев такие планы по застройке возмутили, спикер краевого парламента Александр Усс тогда назвал это строительство «преступлением», а губернатор края Виктор Толоконский пообещал лично взять на контроль эту ситуацию. Позже ситуацию раскритиковал и столичный блогер Илья Варламов, отметив, что это «насилие над городом».

Вместе с тем, на прошедшем 15 декабря открытом обсуждении 130 присутствующих из 160 поддержали строительство ТЦ. При этом многие заметили, что место для обсуждения одного из важных вопросов для города было выбрано неудачно — в помещении было тесно, многие пришедшие, не найдя себе место в зале, ушли или были вынуждены стоять в коридоре.

Пока публичные слушания еще продолжаются, красноярцы могут направлять свои письменные замечания и предложения. Однако сегодня мэр города сообщил, что горожане еще раз смогут высказать свое мнение открыто.

«Меня несколько беспокоит спад общественного интереса к этой теме. На начальном этапе он был очень эмоциональный, потом прошли очные публичные слушания, затем произошел спад. Мне это непонятно, поэтому я дал сейчас поручение управлению архитектуры провести еще одни публичные очные слушания. Подобрать под это зал побольше, я думаю, что это будет зал Дома кино. В ближайшее время будет объявлено время и дата, когда будут проведены публичные слушания. После этого я буду определяться, нужно ли продолжать этот процесс. Мне кажется, поскольку это очень знаковое место для нашего города, нужно очень взвешенно подойти к этому вопросу», — рассказал Акбулатов.

Он также добавил, что итоговое решение, как и сообщалось ранее, прмут с учетом мнения красноярцев: «Решение будет приниматься мной на основании оценки мнения горожан».