Спасение из огня и мороза: Самый добрый поступок на дороге выбирают в Красноярске

Красноярские дорожные полицейские объявили о старте голосования за самый добрый поступок на дороге. Напомним, «номинанты» на это звание были объявлены две недели назад:

Госавтоинспекторы предлагают своим подписчикам до 9 января 2017 года проголосовать за самый добрый поступок, который совершен в уходящем году, в официальной группе «ГИБДД24».

Подробные истории героев проекта опубликованы там же, в сообществе, в специальной теме для обсуждения, среди комментариев за 2016 год. Победителю обещают полезный подарок от Госавтоинспекции.