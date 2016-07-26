Короткую дорогу к четвертому мосту закрыли на два года

По сообщению краевого управления автодорог, короткий путь у четвертому мосту в Красноярске закрыли до ноября 2018 года. Проезжая часть перекрыта от дома № 15 по ул. Локомотивная до дома № 12 по ул. Брестская.

Материалы по теме Заключен 3-миллиардный контракт на строительство дороги в красноярской Николаевке

Такое решение принято для обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством дороги в створе ул. Волочаевская.

В компании «Сибиряк», которая ведет строительство, ранее сообщали, что им необходима территория для размещения «бытового городка» для рабочих и штабного вагончика для оперативных совещаний.

Напомним, фотографии одного из перерытых в Николаевке проездов появились в социальных сетях еще 26 декабря. До этого проезд через Николаевку в объезд пробок на Копылова также регулярно перекрывался.