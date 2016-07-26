Из горящего кожвендиспансера в столице Тувы спасли 30 человек

В Туве медики эвакуировали из горящей больницы 30 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики. ЧП произошло сегодня Кызыле — в 5:17 утра в Центральном пункте пожарной связи сработала дублирующая пожарная сигнализация, которая сообщила о пожаре в республиканском кожно-венерологическом диспансере.

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Для ликвидации пожара по второму рангу привлекли силы и средства всех трех пожарно-спасательных частей по охране города, всего на тушение привлекались 18 человек личного состава и 7 единиц техники.

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела комната на втором этаже двухэтажного здания площадью 15 кв. м. Пожар был оперативно ликвидирован. К счастью, погибших и пострадавших нет, так как персоналом больницы было своевременно эвакуированы 30 человек», — рассказал руководивший тушением пожара заместитель начальника ГУ МЧС по Туве Владислав Солонцов.

По данным спасателей, проверка на соблюдение требований пожарной безопасности в больнице проводилась в июле этого года. При этом был выявлен ряд нарушений, в том числе отсутствие автоматической пожарной сигнализации с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны. При повторной проверке в сентябре нарушения были устранены.

«Таким образом, вовремя сработавшая пожарная сигнализация спасла жизнь людей», — уверен замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кызылу и Кызылскому району Сайын Товуу.

В настоящее время для установления причины пожара на месте работают дознаватели.