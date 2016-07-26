Осужденный за мошенничество экс-депутат не смог добиться смягчения приговора

Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему депутату Законодательного Собрания Красноярского края Владимиру Седову.

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Как рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина, следствие установило, что в декабре 2015 года депутат, узнав о предстоящих проверках в отношении ООО «Злата», предложил компании покровительство для урегулирования вопросов. Он предложил представителю фирмы за денежное вознаграждение в сумме 12 млн рублей договориться о прекращении дальнейших проверок деятельности контролирующими органами.

В феврале 2016 года Седов получил 1,1 млн рублей, являющихся частью оговоренной ранее суммы, их перечислили на расчетный счет организации, доступ к которому он имел через знакомого. При этом в реальности никакой возможности повлиять на надзорные органы, начавшие проверку, у него не было.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением, и дело рассматривалось в особом порядке. 13 октября Советский районный суд Красноярска огласил приговор, признав его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Ему было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в сумме 200 тыс. рублей.