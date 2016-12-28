>
>
Фоторепортаж: СИЗО мечты

Фоторепортаж: СИЗО мечты

28.12.2016
1

Строительство нового СИЗО, под которое было выделен участок площадью 14 гектаров в промышленной зоне Сосновоборска, с нуля началось в 2012 году, всего из федерального бюджета на строительство было потрачено 2,5 миллиарда рублей.

Почти половину территории нового комплекса занимает городок для работников изолятора — 2 общежития по 40 квартир, столовая и спортзал. Будущих сотрудников и по совместительству жильцов общежитий здесь встречают новогодние снежные скульптуры.
Квартиры для персонала уже полностью меблированные.
Их осталось только обжить.
Среди первых заселившихся два младших охранника — Демид (на фото) и Александр, которые несомненно рады новому жилью, но немного стесняются телекамер и фотоаппаратов.
Столовая для служащих. Полковник Николай Васильев с гордостью отметил, что все цеха для столовой полностью укомплектованы новым оборудованием, особенно отметил, что оборудование это отечественного производства

Примечательно, что в строительстве принимали участие заключенные из близлежащих красноярских колоний. Они произвели часть строительных материалов, возводили фундамент, занимались отделкой, кровельными работами и даже сами создавали железные двери, за которыми будут содержаться ожидающие решения суда обвиняемые. За свою работу привлеченные осужденные получали зарплату - в среднем около 13 тысяч рублей.

Для поддержания спортивной формы служащих на территории изолятора размещен еще и большой спортзал с несколькими залами для занятий разными видами спорта.
Вот, например, зал для единоборств. Есть еще большой — для волейбола. В планах — проводить в новых залах соревнования как между сотрудниками изолятора, так и с участием приглашенных гостей, например, школьников.
Бассейн для сотрудников, в который можно окунуться после посещения сауны.
А вот и сауна.
В подвале спорткомплекса находится тир, где сотрудники отрабатывают навыки стрельбы. Интерьер здесь прямо как в голливудском боевике.
Довольный капитан снимает мишень с простреленным левым боком, чтобы его подарить одной из посетительниц экскурсии, которая следуя указаниям инструктора, попала с первого выстрела в предполагаемого преступника.
Свои силы в стрельбе попробовал и священнослужитель из числа гостей, приглашенных на открытие СИЗО. По его словам, он давно мечтал попробовать пострелять из настоящего оружия. Кстати, поп попал в шестерку и девятку. С первого раза.

Материалы по теме
Фоторепортаж: Небо в клеточку
Как мы провели день в колонии строгого режима

Всего в новый комплекс следственного изолятора входит 4 режимных корпуса для «спецконтингента» — на 500 мест: это корпус для мужчин, женщин, несовершеннолетних и медицинская часть со стационаром для содержания больных туберкулезом. Новое СИЗО позволит «разгрузить» подобные изоляторы Канска и Красноярска.

Новое СИЗО в Сосновоборске — это еще и 6-ти метровые заборы с колючей проволокой, оснащенные видеокамерами.
Здесь скоро и вовсе откажутся от вышек с охранниками: в них просто не будет необходимости, т. к. СИЗО оснащено современной интегрированной системой безопасности. О том, как она устроена, не рассказывают в целях безопасности.
В корпусах для содержания подозреваемых есть 2 и 4-х местные камеры. Для каждого из них в камере предусмотрена тумбочка, для всех стоит новенький холодильник «Бирюса» и стол, а в скором времени появятся раковина, огороженный санузел и даже телевизор.
В новом СИЗО всё сделано так, чтобы между заключенными было как можно меньше возможностей для общения. Питаться подозреваемые будут только в своих камерах, общей столовой для них не предусмотрено. Тяжелые железные двери изготовили заключенные из красноярских колоний, а уже сотрудники ГУФСИН установили на каждую из этих дверей тройную систему защиты с датчиками, срабатывающими при несанкционированном открывании.
Место для прогулки заключенных на свежем воздухе.
В хорошую погоду заключенные могут размяться на тренажерах во время прогулки.

Самое главное отличие СИЗО Сосновоборска в том, что норма санитарной площади на одного подозреваемого будет составлять 7 квадратных метров, что соответствует европейским нормам, хотя в настоящее время в российском законодательстве норма составляет всего 4 кв. м.

Кабинет дантиста, оснащенный современным оборудованием. Глядя на него, кто-то в толпе вспомнил историю о том, как несколько лет назад заключенный, пока ему лечили зуб, выхватил один из инструментов и ранил врача. Но военные заверили, что на территории этого учреждения сделано все, чтобы обезопасить всех сотрудников изолятора.
Кабинет для осмотра заключенных.
Из корпуса в корпус ведут крытые переходы; благодаря этому исключены любые возможности того, что подозреваемый может оказаться на улице.
Всего на территории нового СИЗО установлено около 1200 камер слежения.
Работу камер слежения будут круглосуточно контролировать бригады обученных сотрудников.
Ворота в новое СИЗО открыты — разумеется, не для всех.

Сейчас в новом изоляторе устраняют последние замечания после проверки, а в новые общежития продолжают заселяться сотрудники. СИЗО в Сосновоборске заработает уже в январе 2017 года.

Настя Прудникова, интернет-газета Newslab.ru

Рекомендуем почитать