Фоторепортаж: СИЗО мечты

В Сосновоборске завершилось строительство нового следственного изолятора, который пока не имеет аналогов в России и соответствует европейским стандартам для учреждений данного типа. О новых условиях, созданных для так называемого «спецконтингента», в нашем фоторепортаже.

Строительство нового СИЗО, под которое было выделен участок площадью 14 гектаров в промышленной зоне Сосновоборска, с нуля началось в 2012 году, всего из федерального бюджета на строительство было потрачено 2,5 миллиарда рублей.

Примечательно, что в строительстве принимали участие заключенные из близлежащих красноярских колоний. Они произвели часть строительных материалов, возводили фундамент, занимались отделкой, кровельными работами и даже сами создавали железные двери, за которыми будут содержаться ожидающие решения суда обвиняемые. За свою работу привлеченные осужденные получали зарплату - в среднем около 13 тысяч рублей.

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Всего в новый комплекс следственного изолятора входит 4 режимных корпуса для «спецконтингента» — на 500 мест: это корпус для мужчин, женщин, несовершеннолетних и медицинская часть со стационаром для содержания больных туберкулезом. Новое СИЗО позволит «разгрузить» подобные изоляторы Канска и Красноярска.

Самое главное отличие СИЗО Сосновоборска в том, что норма санитарной площади на одного подозреваемого будет составлять 7 квадратных метров, что соответствует европейским нормам, хотя в настоящее время в российском законодательстве норма составляет всего 4 кв. м.

Сейчас в новом изоляторе устраняют последние замечания после проверки, а в новые общежития продолжают заселяться сотрудники. СИЗО в Сосновоборске заработает уже в январе 2017 года.

Настя Прудникова, интернет-газета Newslab.ru