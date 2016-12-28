Главбух красноярской полиции открестилась от пропавших миллионов (видео)

Бухгалтер красноярской полиции Надежда Николаева открестилась от обвинений в хищении 130 млн рублей. Напомним, рассмотрение резонансного дела длится уже не первый год.

По версии обвинения, с января 2007 по январь 2012 года Надежда Николаева вместе со своей подчиненной путем искажения данных бухгалтерского учета и изготовления подложных документов похитила более 130 млн рублей, выделенных краевым и федеральным бюджетами на выплату полицейским из Октябрьского района денежного содержания.

В апреле прошлого года собранные следователями материалы — 115 томов — передали в суд. По делу допросили 215 свидетелей обвинения. С мая 2016 года доказательства по делу представляет сторона защиты, по ходатайствам которой допрошен 31 свидетель. В декабре суд перешел к допросам подсудимых.

По данным журналистов КГТРК «Красноярск», присутствовавших на заседании, Николаева заявила, что в те временные промежутки, когда совершались преступления, она болела, была в отпуске и не могла присутствовать на работе. Общаясь со СМИ уже после заседания, Николаева заявила, что на некоторых документах даже нет ее подписи.

Добавим, следующее заседание по делу состоится 10 января 2017 года, на нем заслушают вторую обвиняемую по резонансному делу.