Вооруженный разбойник напал на банк в центре Красноярска (видео)

Вчера в отделении банка в центре Красноярска задержали грабителя, вооруженного пневматическим пистолетом, сообщили в полиции города.

Материалы по теме Опубликовано видео налёта на красноярский Сбербанк и задержания грабителя

Злоумышленник, угрожая оружием сотруднице банка, пытался похитить 1 млн рублей, однако женщина успела вовремя нажать тревожную кнопку. Прибывшие на место стражи порядка при поддержке войск Национальной гвардии задержали грабителя на месте преступления. Им оказался 31-летний житель Красноярска. Оружие у него было изъято.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Ведется расследование.

Как стало известно Newslab.ru из собственных источников, попытка ограбления произошла в отделении «Бинбанка» на ул. Ленина.