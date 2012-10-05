Сообщения о кладбище младенцев на красноярском пустыре оказались слухами

Прокуратура не нашла подтверждения заявлению красноярской общественницы о захоронении новорожденных детей на одном из пустырей города.

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Ранее в эфире местной радиостанции директор КРОО «Общаги» Ольга Суворова, которая выступает за установку бэби-боксов в Красноярске, рассказала о том, что студентки одного из вузов города якобы убивали новорожденных детей и хоронили их на пустыре.

По поручению прокуратуры сотрудники управления уголовного розыска краевой полиции проверили эту информацию.

«Опрошенная сотрудниками полиции и в прокуратуре края Суворова О. А. пояснила, что об убийстве детей ей известно со слов нескольких знакомых, при этом она назвала их персональные данные, — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. — Однако указанные лица информацию Суворовой О. А. не подтвердили, сообщив, что о фактах убийств студентками СФУ новорожденных детей им ничего не известно. В рамках проведенных оперативно-разыскных мероприятий распространенная Суворовой информация также подтверждения не нашла».

Поэтому в прокуратуре заключили, что под видом достоверной информации были распространены лишь слухи. Грозит ли за это какое-либо наказание, не уточняется.