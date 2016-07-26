Экс-заместитель прокурора Красноярского края может возглавить прокуратуру Крыма

Бывший первый заместитель прокурора Красноярского края Олег Камшилов может занять должность прокурора Крыма. Напомним, этот пост стал вакантным после избрания Натальи Поклонской в Госдуму.

Как пишут «РИА Новости», генпрокурор РФ Юрий Чайка внес кандидатуру нынешнего первого заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова на должность прокурора республики Крым. Вопрос по кандидатуре Камшилова включен в повестку дня внеочередного заседания сессии крымского парламента, которое намечено на сегодня. Камшилов выступит перед депутатами, затем будет приниматься решение.

Олег Камшилов родился в 1969 году в Омской области. В разные годы работал первым заместителем омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края.