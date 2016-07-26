Переехавший ребенка водитель грузовика в Красноярском крае остался на свободе

Жителя Дзержинского района осудили условно за гибель несовершеннолетнего случайного пассажира. Как рассказали в ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю, инцидент произошел в апреле этого года.

Сначала в полицию поступило сообщение о пропаже 15-летнего мальчика, позже в ходе розысков его тело со следами наезда автомобиля нашли в лесном массиве около населенного пункта, где он проживал. Через некоторое время оперативники установили личность водителя и задержали его. Им оказался местный житель, водитель лесовоза.

Он рассказал, что подвозил мальчика, однако во время движения подросток выпал из кабины грузовика и попал под колеса. Мужчина пояснил, что испугался уголовной ответственности, так как знал, что замок пассажирской двери был в неисправном состоянии.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».