СибГАУ стал лучшим в подготовке кадров со средним профобразованием для ОПК

28 декабря на Ученом совете опорного университета наградили директора Аэрокосмического колледжа СибГАУ Елену Кустову. СибГАУ — опорный университет Красноярского края признали лучшей образовательной организацией, осуществляющей подготовку кадров со средним профессиональным образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), на втором Общероссийском форуме «Новые кадры ОПК: молодые таланты России», который прошел в декабре в Москве.

Университет стал победителем по всем показателям среди 17 лучших российских образовательных учреждений, ведущих подготовку специалистов со средним профессиональным образованием, и получил диплом за 1 место: «За высокие достижения в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК».

«Практика по подготовке специалистов среднего профессионального образования, организованная Аэрокосмическим колледжем СибГАУ совместно с АО „Красноярский машиностроительный завод“ и АО „Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева“ признана лучшей в России, — рассказал ректор СибГАУ Игорь Ковалев. — Я горжусь сотрудниками, преподавателями, студентами колледжа и поздравляю их с заслуженной победой! Это не первая их победа в 2016 году. Весной студенты колледжа Чихачев Владимир и Федоров Юрий заняли 3 и 2 место в IV Национальном чемпионате „Молодые профессионалы“ World Skills Russia 2016, в котором приняли участие 747 конкурсантов из 64 регионов Российской Федерации. Ребята показали отличные результаты в компетенциях „Инженерный дизайн“ и „Фрезерные работы на станках с ЧПУ“».

Аэрокосмический колледж СибГАУ с 2008 года сотрудничает с предприятиями ОПК в рамках целевого обучения студентов, по заявке Федерального космического агентства.

Материалы по теме В Красноярском крае подготовят будущих космонавтов

В настоящее время в колледже по целевому обучению учатся 190 студентов по специальностям: «Технология машиностроения», «Специальные машины и устройства», «Сварочное производство», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Компьютерные сети», «Программирование в компьютерных системах», «Информационные системы».

Колледж совместно с предприятиями развил систему организации производственной практики непосредственно на рабочем месте. Предприятия предоставляют студентам целевого набора оплачиваемые рабочие места для прохождения практики, обеспечивая каждого студента наставником.

Подготовка кадров со средним профессиональным образованием для ОПК построена на принципах практикоориентированной подготовки в системе дуального образования, которое предполагает сетевое взаимодействие профессиональной образовательной организации и предприятий с одинаковой степенью ответственности за результат.