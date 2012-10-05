В России могут разрешить изымать земли под школы и садики

В Госдуме обсудят предложение о том, чтобы разрешить изымать земли под строительство школ и детских садов, если это будет признано муниципальной нуждой. Проект соответствующих поправок в Земельный кодекс внёс красноярский депутат от партии ЛДПР Сергей Натаров.

Натаров подчеркнул, что в Красноярске и других городах России остро стоит проблема нехватки земли для возведения садиков и школ в развивающихся жилых районах. В Красноярске образовательных учреждений, например, не хватает в Солнечном, Студенческом и Академгородке. При этом муниципальной земли для их строительства в этих районах практически нет. Так, жители Академгородка, где в ближайшее время планируется построить еще несколько крупных многоэтажек, продолжают жаловаться на переполненность единственных гимназии и детского сада, а также художественной и музыкальных школ.

«С учетом плотной застройки земли под садики и школы не хватает. Нужно дать возможность и право муниципальному образованию выкупать участки. Сегодня у них такого права нет», — отметил депутат.

Согласно инициативе, строительство детских садов и школ предлагается отнести к муниципальным нуждам. Это даст возможность изымать под выкуп земельные участки из частного пользования, как это делается, например, при строительстве дорог. Сергей Натаров добавил, что рассчитывает на поддержку со стороны депутатов Госдумы, в том числе и из других фракций.