Девочка-подросток из Красноярского края через интернет лишила денег 160 человек

Несовершеннолетнюю жительницу Нижнеингашского района осудили к 2,5 годам лишения свободы за крупное мошенничество через социальную сеть.

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Следствие и суд установили, что в ноябре 2014 года 16-летняя жительница поселка Тинской зарегистрировавшись под вымышленными данными в социальной сети «Одноклассники» и разместила информацию о предоставлении денег в кредит на выгодных условиях. Представляясь «кредитным инспектором», девушка вела переписку с желающими получить кредит, указывая о необходимости перечисления на находившуюся в её пользовании банковскую карту первоначального взноса за рассмотрение заявки.

«В период с ноября 2014 года по июнь 2015 года подсудимая путем обмана похитила денежные средства 158 жителей различных регионов России на общую сумму более 250 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению», — рассказали в ГСУ СК пр Красноярскому краю.

Против нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Суд приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения её детьми 14-летнего возраста. При вынесении приговора суд учел несовершеннолетний возраст подсудимой на момент совершения преступления, признание вины и наличие у неё двух малолетних детей.