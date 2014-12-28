Среднему красноярцу придется копить на машину более трех лет

Эксперты подсчитали, за сколько лет красноярцы могут накопить на машину. Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование средневзвешенных цен на автомобили и среднемесячных зарплат, которое охватывало все субъекты РФ, и составило рейтинг российских регионов по сроку накопления денег для покупки автомобиля.

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«Учитывая тот факт, что за 10 месяцев 2016 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата достигла 35,7 тыс. рублей, то для покупки машины россиянину придется копить деньги в течение 38 месяцев, или немногим более трех лет», — поясняют аналитики.

В разбивке по регионам срок накопления денег отличается и зависит от экономических показателей — размера зарплаты и структуры авторынка, определяющей средневзвешенную цену.

Так, быстрее всего в России накопить денег на автомобиль могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа — за 17 месяцев. Причина — самая высокая в России среднемесячная заработная плата (84,2 тыс. рублей), а средневзвешенная цена нового легкового автомобиля там (1,42 млн рублей) лишь немного превышает общероссийский уровень. На один месяц больше потребуется жителям Чукотки. Также в лидерах Ненецкий (20 месяцев) и Ханты-Мансийский (21 месяц) автономные округа. Жителям столичных субъектов — Москвы и Санкт-Петербурга — необходимо 28 и 34 месяца соответственно.

Красноярский край оказался на 23 строчке рейтинга: при средневзвешенной цене машины 1,4 млн рублей и зарплате в 37,2 тыс. на накопление уйдет 37 месяцев, то есть 3,1 года.

Жителям остальных 57 регионов необходимо будет потратить больше времени для накопления денег на автомобиль, чем среднестатистическому россиянину. В Приморье срок наибольший в стране — 68 месяцев. Если среднемесячная зарплата (35,2 тыс. руб.) здесь практически соответствует общероссийскому показателю, то средневзвешенная цена нового легкового автомобиля является самой высокой в России (почти 2,4 млн руб.).