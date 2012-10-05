Красноярцам предложили на каникулах заняться спортом

С 1 по 8 января в городах и районах Красноярского края пройдут спортивные массовые мероприятия. Новогодние соревнования и турниры состоятся в рамках ежегодной Декады спорта и здоровья, которая пройдет во всех городах России на новогодних каникулах.

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Как рассказали в пресс-службе краевого министерства спорта, в эти дни состоятся рождественские турниры и товарищеские встречи по игровым видам спорта, семейные старты и эстафеты.

По данным Красспорта, в Красноярске на острове Татышев спортивный праздник организуют в саму новогоднюю ночь. Гостей ждут игры, видеотрансляция обращения президента и боя курантов, фейерверк, караоке, концерт. Для тех, кто привык проводить праздники активно, до 3:00 часов будет работать самый большой каток города. Для любителей лыжного спорта в первые же минуты нового года будет организован праздничный старт. Павильон с лыжным прокатом будет работать также до 3 часов.

На дворовых спортивных площадках с 1 по 8 января в каждом районе города пройдут спортивные праздники — «Новогодние забавы», включающие в себя веселые старты, соревнования по хоккею и керлингу.

С 5 по 8 января на территории заповедника пройдет традиционный спортивный фестиваль «Рождественские Столбы — 2017». Участники фестиваля посоревнуются в пяти видах программы: «хитрушки», «связки», индивидуальное лазание, марафон и многоборье.

6 января в 16:00 часов на Татышеве красноярские пары вновь примут участие в соревнованиях «Это вам не плюшки со стола таскать», допускаются пары в возрасте от 16 лет.

7 января на острове Отдыха пройдет традиционный легкоатлетический пробег «Рождественский полумарафон» (дистанции 21 и 5 км).

Железногорцев ждут спортивные праздники «Народные забавы зимой», «Зимушка-зима», день здоровья «Зима спортивная», а также мастер-класс по регби, соревнования по авиамодельному спорту и прочее.

Необычные спортивные праздники для своих жителей приготовил и Канский район, это спортивные игры на свежем воздухе «Снежные забавы», «Снежный бой», «По зиме на саночках», «Взятие снежного городка», «Лыжные забеги».

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Минусинцы смогут посетить соревнования по паркуру и фрирану, спортивный праздник на призы Деда Мороза по греко-римской борьбе «Борцовские забавы», соревнования по мультиспорту и новогодний турнир по спортивному ориентированию.

В Ачинском районе состоятся соревнования по детскому бильярду, в Березовском — пройдет рождественский забег на лыжах «Снеговичок», мастер-класс по лыжным гонкам, в Енисейском районе, в селе Верхнепашино, организуют рождественский массовый старт на лыжах на призы Деда Мороза, а в Партизанском районе — лыжный поход для детей, в Тасеевском — рождественские лыжные гонки.

Жители поселка Курагино смогут в новогодние каникулы посетить турниры по ринк-бенди и по волейболу. В Шушенском районе состоятся турнир по фаерболу среди школьников, первенство района по мини-футболу на Кубок главы района.

Добавим, что в территориях Красноярского края в новогодние каникулы будут работать различные ледовые площадки — лыжные базы и катки с прокатом лыж и коньков.