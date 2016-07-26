Нерадивый отец в Красноярском крае «подарил» на Новый год сыну алименты

Житель Казачинского района Красноярского края в качестве подарка на Новый год выплатил крупный долг по алиментам перед уже совершеннолетним сыном.

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По информации приставов, алименты мужчина платил лишь по принуждению, погашал задолженность незначительными суммами и ссылался на отсутствие постоянного заработка, а с наступлением совершеннолетия ребенка и вовсе перестал вспоминать об отцовском долге. Но потом он все же выплатил долг.

«Подарок на Новый год» — так объяснил свое решение мужчина.

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«Однако это оказалось далеко не единственной причиной щедрости безответственного отца. Мотивом для погашения задолженности в размере 78 тысяч рублей перед сыном стало вынесенное судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Казачинскому району Красноярского края ограничение в праве управления транспортными средствами. Постановление, приостанавливающее специальное право должника на управление транспортным средством, быстро „освежило“ его память, а предупреждение о том, что снова сесть за руль удастся только тогда, когда решение суда будет исполнено в полном объеме, ускорило процесс погашения долга. Решив больше не испытывать судьбу и изыскав необходимые средства, должник явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность в полном объеме», — пояснили в пресс-службе УФССП региона.