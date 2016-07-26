Под Красноярском вандалы разгромили недавно построенный пешеходный переход

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» (М-53 «Байкал») неизвестные разгромили надземный пешеходный переход возле поселка Емельяново, сообщили в пресс-службе Федерального управления автодорог «Байкал».

Хулиганы повредили внутреннее электроосвещение, разбили светильники, также оказалось повреждено и разрисовано покрытие перехода.

«Подрядной организацией, обслуживающей данный надземный пешеходный переход, подано заявление в полицию о выявлении лиц, совершивших данный акт вандализма. Дорожники оценивают нанесенный ущерб», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что переход построили только в сентябре текущего года для повышения безопасности пешеходов.

В управлении также добавили, что информацию о лицах, возможно, причастных к хулиганству на пешеходном переходе, можно сообщить в дежурную часть отдела МВД России «Емельяновский» по телефону: 8 (39133) 2-58-50 или диспетчерскую службу Федерального управления автомобильных дорог «Байкал»: (391) 265-01-12.