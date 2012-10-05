«Женщиной года» в Красноярске стала сексуальная девушка-арбитр

Портал Wday подвел итоги голосования за женщину года в Красноярске. Напомним, в середине декабря журнал Woman’s Day выбрал 15 красноярок и предложил пользователям сетей проголосовать, кто из них больше всего достоин этого титула. Сегодня были подведены итоги.

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За 15 кандидаток отдали свои голоса 24 496 пользователей. Отмечается, что в первые дни голосования в лидеры вырвалась Елена Ерхова, известная в России как «баба Лена». В ходе голосования бабушку-путешественницу больше всего упоминали в комментариях, отмечая и восхищаясь ее смелостью и уверенностью в себе.

Однако первое место в итоге досталось «самому красивому футбольному арбитру России» — красноярке Екатерине Костюниной. За нее свои голоса отдали 9 332 пользователя социальных сетей, или 38,1 %. Напомним, девушка увлеклась футболом в 12 лет, играла в женской футбольной команде «Енисей». Затем Екатерина Костюнина попробовала свои силы в качестве арбитра на любительском женском матче, после чего стала профессиональным судьей футбольных игр. В текущем году девушку назвали самым красивым футбольным арбитром России по версии блогеров сайта Sports.ru.

Второе место по итогам голосования заняла директор краевого центра развития семейных форм воспитания Ольга Абросимова (27,4 %). На третьем месте директор комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района Красноярска Людмила Сафонова (10,1 %). Четвертую строчку заняла красноярка Алена Раева (8 %), лицо которой в текущем году было признано самым красивым в мире. Замыкает топ-5 пенсионерка-путешественница — Елена Ерхова — 5,3 %.

В прошлом году «Женщиной года» была признала автор проекта «Рифма года» Валентина Чигрина.