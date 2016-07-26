Самый активный абонент «МегаФона» живет в поселке Памяти 13 Борцов

В этом году самым активным абонентом красноярского «МегаФона» стал житель поселка Памяти 13 Борцов Емельяновского района. За год он скачал более 5 ТБ данных, что равноценно 430 ГБ трафика или 10 фильмов в формате BluRay наилучшего качества в месяц.

Абонент пользовался тарифом «Интернет XL», предлагающим за 800 рублей месяц неограниченный доступ в интернет в ночное время. Рекордсмен Красноярского края по интернет-загрузке пользуется услугами «МегаФона» с 2015 года.

Тем не менее, самым «качающим» абонентом «МегаФона» в Сибири стал житель Хакасии, который за год использовал 12 ТБ мобильного трафика.