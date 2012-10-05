Подравшихся водителей маршруток в Красноярске перевели в разнорабочие

Водителей маршрутных автобусов после драки отстранили от основной работы и перевели их в разнорабочие.

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Напомним, 27 декабря на проспекте Свободном, в районе остановки «Космос», произошла драка между водителями маршруток № 2 и № 99. Очевидцы сообщали, что конфликт произошел из-за того, что водитель 99-го маршрута ехал по крайней правой полосе, тогда как должен был находиться на средней, и тем самым преградил путь автобусу второго маршрута.

После этого обмена репликами завязалась потасовка. Подравшись, водители вернулись на места и продолжили движение.

Как рассказали сегодня в пресс-службе департамента транспорта, оба водителя были отстранены своими работодателями от вождения маршрутных автобусов, а также лишены декабрьской премии.

Кроме того, было принято решение о повторном прохождении медицинского освидетельствования водителей.

В настоящее время мужчины находятся на «исправительных» работах — их перевели в разнорабочие. В их обязанности, среди прочего, входит мойка транспортных средств и уборка. На какой срок были введены такие меры к водителям — не уточняется, известно, что каждый перевозчик предъявил такие ограничения водителю индивидуально.