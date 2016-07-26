В Красноярске подрались водители маршруток (видео)

Сегодня днем на проспекте Свободном в Красноярске, в районе остановки «Космос», произошла драка между водителями маршрутных автобусов № 2 и 99.

Материалы по теме На ул. Шахтеров автоледи с битой разняла дерущихся водителей (видео)

По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что водитель 99-го маршрута ехал по крайней правой полосе, тогда как должен был находиться в средней, и тем самым преградил путь автобусу второго маршрута. Затем, судя по записи уличной камеры видеонаблюдения, водитель «двойки» вышел из автобуса и направился в сторону своего «обидчика», где между ними произошел разговор. Через полминуты он вернулся на свое место и уже начал движение, однако к нему прибежал водитель 99-го маршрута, и завязалась потасовка.

Дерущихся попытались разнять оба кондуктора и один из пассажиров «двойки». Водители грубо выражались и высказывали разнообразные угрозы друг другу, которые слышали пассажиры автобуса. После этого инцидента, который продолжался около трех минут, автобусы продолжили движение по маршруту.