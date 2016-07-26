Глава края «потерял много нервов» на запуске строек Универсиады

Красноярский губернатор Виктор Толоконский рассказал о сложностях, которые возникали на подготовительном этапе строительства объектов Универсиады-2019.

Напомним, изначально планировалось, что на стройках будущих студенческих игр работы начнутся еще весной 2016 года. В действительности на большинство спортивных объектов строители зашли только к осени. Причиной задержки стали трудности с прохождением экспертизы и согласования проектной документации.

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«Сдвиг произошел в среднем месяца на три-четыре: по каким-то объектам мы вышли в июле, по каким-то уже в октябре и даже ноябре. Это был очень сложный, болезненный процесс, — признал губернатор. — Потребовались огромные усилия, чтобы преодолеть эти сложности и так организовать строительный процесс, чтобы не сорвать график, поскольку у нас нет возможности что-то сдвинуть по вводу — завершить стройку нам все равно придется в то время, которое мы намечали, иначе у нас не останется времени для тестовых испытаний».

«Пройдя этот очень сложный путь, потеряв массу нервов, я, тем не менее, испытываю очень позитивные чувства и благодарен строителям — практически по всем объектам они не только вошли в график, но и подтвердили, что построят несколько раньше. У нас по всем объектам идет сдвижка на месяц или даже на два. Это действительно была большая работа», — констатировал Виктор Толоконский.

Сегодня, по его словам, сомнений в выполнении планов по объектам нет: