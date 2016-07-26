Экологи СФУ оценили программу модернизации Красноярского алюминиевого завода

Научные сотрудники СФУ, в том числе представители Института экологии и географии, посетили производственные участки Красноярского алюминиевого завода. Металлурги продемонстрировали специалистам вуза особенности заводского промышленного и экологического контроля на всех этапах производства.

«На Красноярском алюминиевом заводе ведётся масштабная работа по экологической модернизации производства. Представители научной общественности должны быть в полной мере не только проинформированы о наших достижениях, но и увидеть их своими глазами», — прокомментировал директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности Красноярского алюминиевого завода Александр Белянин.

Последовательное снижение негативного воздействия на окружающую среду — главная цель экологической Политики РУСАЛа. В рамках второго этапа программы модернизации КрАЗа сегодня на более чистую технологию производства алюминия «Экологический Содерберг» переведено более половины всех электролизёров завода. К 2018 году планируется ввести в эксплуатацию по новой технологии все основные мощности предприятия. В 2015 году на эти цели было выделено 1 млрд рублей, в 2016 году затраты составят более 800 млн рублей. Программа экологической модернизации является комплексной, поэтому в неё входят не только мероприятия по технологическому усовершенствованию производственного процесса, но и озеленение территории завода и города.

Экологи СФУ увидели модернизированные электролизёры, оценили масштабы работы литейных отделений, детально изучили работу газоочистных установок и пообщались со специалистами санитарно-промышленной лаборатории КрАЗа. Сотрудники этого подразделения завода РУСАЛа ведут мониторинг воздуха, почвы и воды, как на территории завода, так и в границах санитарно-защитной зоны.