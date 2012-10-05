Красноярцев научат рисовать по правилам Андрея Поздеева

В Красноярске в рамках выставки живописи Андрея Поздеева «Цвет жизни» пройдет цикл «мастерских». Каждая встреча будет объединять тематическую экскурсию и возможность создать свою картину по живописным правилам Андрея Поздеева.

«Мастерские» будут проходить в Музейном центре «Площадь Мира». Как отмечают организаторы, в атмосфере выставки невозможно просто смотреть картины, здесь нужно творить самим. Всего пройдет 3 встречи: «Мастерская: пространство творчества» (4 февраля, 13:00 — 15:00); «Жизнь человека: философские темы и абстрактные понятия в живописи» (11 февраля, 13:00 — 15:00); «Портрет: умение видеть главное в человеке» (18 февраля, 13:00 — 15:00). Кроме указанного времени, занятия могут проводиться для групп по заявке в удобное время.

Музей предоставит мольберты и планшеты, листы ватмана, кисти и краски гуашь (при желании краски, кисти и холсты можно принести с собой).

Подробности о мероприятии можно узнать на сайте Музейного центра. Напомним, выставка «Цвет жизни» открылась в октябре 2016 года к 90-летию со дня рождения Андрея Поздеева.