В Красноярске состоится презентация нового Ford Kuga

11 февраля с 11:00 до 16:00 в автосалоне «Форд Центр Редут» в Красноярске пройдет презентация обновленного смарт-кроссовера Ford Kuga.

Новый автомобиль выполнен в соответствии с современной концепцией дизайна Ford и отличается более солидным и внушительным внешним видом. Интерьер Ford Kuga усовершенствован с точки зрения эргономики и стиля. Ford Kuga 2017 стал еще более современным в технологическом плане, сохранив при этом ряд систем, успешно зарекомендовавших себя в более ранних моделях (hands-free, MyKey и т.д.).

Гостей презентации ждут городские и внедорожные тест-драйвы, испытания Ford Kuga на специальном полигоне, развлекательная программа для всей семьи и фуршет. Вход — свободный.

Более подробную информацию можно узнать в автосалоне «Форд Центр Редут» по тел. (391) 205-45-15 или по адресу: ул. Партизана Железняка, 46 Д.