На предприятиях СУЭК повысят безопасность труда «электронными экзаменаторами»

На красноярских предприятиях Сибирской угольной энергетической компании ввели в эксплуатацию так называемые «электронные экзаменаторы». Комплексы предсменного тестирования, установленные на входе в административные здания, предназначены для ежедневной предсменной проверки знаний норм и правил охраны труда и промышленной безопасности.

Всего на предприятиях края появилось 45 таких устройств. До 31 января они работали в тестовом режиме, с сегодняшнего дня подобный контроль знаний станет неотъемлемой частью комплексной программы СУЭК по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда.

«По статистике главной причиной травмирования сотрудников на любом промышленном производстве является человеческий фактор, в том числе и неосторожность самих работников, нарушение ими дисциплины труда, правил и инструкций ведения работ. С вводом комплексов предсменного тестирования сотрудники практически ежедневно будут освежать свои знания по профессии, что должно самым положительным образом отразиться на уровне подготовки и квалификации горняков в области охраны труда», — рассказал начальник управления промышленной безопасности, экологии, охраны и медицины труда АО «СУЭК-Красноярск» Виталий Ливандовский.

В случае неправильного ответа на тестовый вопрос работник сможет увидеть правильный ответ. Со временем на основании ежеквартального анализа тестирования учебный материал, предусмотренный программным комплексом, будет совершенствоваться и учитывать не только общие вопросы охраны труда, но и специальные — по каждой из профессий. В случае неудовлетворительных результатов тестирования для сотрудников будет организовано дополнительное индивидуальное обучение в учебном пункте предприятия.

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Всего в 2016 году на мероприятия по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях СУЭК было направлено свыше полумиллиарда рублей. Среди основных направлений работы — улучшение санитарно-технического состояния рабочих мест, приобретение аппаратуры и приборов контроля за шумом, вибрацией, температурой, влажностью, освещенностью, внедрение современных образцов пожарной сигнализации, вентиляции, модернизация производственного оборудования, закупка сертифицированной спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты и самоспасения, обеспечение деятельности вспомогательных горноспасательных команд.

Охрана здоровья, труда и окружающей среды остаются главными приоритетами СУЭК. Благодаря совершенствованию систем промышленной безопасности и развитию культуры безопасного поведения, коэффициент частоты травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR) заметно снизился: с 1,23 в 2015 году до 0,94 в 2016 году. Это самое низкое значение за всю 15-летнюю историю компании и один из минимальных показателей в мировой угольной отрасли.