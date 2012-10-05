У «Банка Акцепт» выросли финансовые показатели

В новосибирском «Банке Акцепт» в 2016 году выросли все основные финансовые показатели. Банк успешно выполнил намеченные планы по объему привлеченных средств и увеличению кредитного портфеля.

Рост показателей деятельности АО «Банк Акцепт» нашел отражение в общеотраслевом рейтинге информационного финансового портала Banki.ru.

Активы поднялись с 205 на 175 место, а капитал — с 211 на 193 место. Собственные средства банка по состоянию на 01.01.2017 года составляют 2 122,6 млн рублей. Потребительское кредитование поднялось с 132 на 122 место. Объем кредитного портфеля физических лиц по итогам года составляет 2 192,2 млн рублей.

Кредиты предприятиям также поднялись с 187 на 164 место. Кредитный портфель юридических лиц по итогам года составляет 5 135,5 млн рублей.

Вклады физических лиц с 154 на 132 место. Прирост по вкладам физических лиц по итогам года составил 5,72%. Объем вкладов по состоянию на 1 января составляет 8 364,5 млн рублей.

В этом году банк планирует продолжить наращивать объемы бизнеса. В приоритетных планах дальнейшее развитие обслуживания финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и работа с физическими лицами — сотрудниками корпоративных клиентов банка, разработка новых кредитных программ, внедрение технологических новаций дистанционного банковского обслуживания клиентов, дальнейшее совершенствование сервиса.