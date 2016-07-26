Пятерых красноярских танцоров приняли в ансамбль имени Александрова

Пятеро красноярских танцоров пополнят состав главного ансамбля Вооруженных Сил России, сообщили в пресс-службе краевой филармонии.

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Напомним, 25 декабря при крушении самолёта Ту-154 погибло 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова — около половины творческого состава. Среди погибших были трое красноярских артистов — Александр Разумов, Артем Тарасенко и Алексей Моргунов.

В конце января ансамбль провел конкурс по набору новых солистов, артистов хора и балета. Принять участие в отборе могли артисты в возрасте от 18 до 45 лет с академическим образованием, а также с опытом профессиональной деятельности.

Вчера стало известно, что успешно прошли конкурс пять солистов красноярского ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко — Виктория Безъязыкова, Евгений Верхошапов, Павел Хрущев, Артем Моргунов и Александр Чекардин.

«Я как руководитель очень рад, что наши артисты прошли отбор и приняты в состав знаменитого на весь мир коллектива, — отметил художественный руководитель ансамбля танца Сибири Владимир Моисеев. — Уверен, что они займут достойное место в ансамбле. Искренне желаю ансамблю имени Александрова восстановления и продолжения славных традиций уникального коллектива».

По данным СМИ, первое выступление обновленного ансамбля состоится на торжественном концерте в Кремле в честь Дня защитника Отечества.