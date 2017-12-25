На борту упавшего под Сочи военного самолета были красноярцы

На борту военного самолета, летевшего в Сирию и потерпевшего крушение в Краснодарском крае, было трое красноярцев. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

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Напомним, сегодня днем после вылета из Сочи в сирийскую Латтакию пропал с радаров Ту-154 Министерства обороны РФ. Через некоторое время стало известно, что борт потерпел крушение над Черным морем. В самолете находилось 92 пассажира: 8 членов экипажа судна, гражданские служащие и военнослужащие, руководитель международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, 9 представителей СМИ — Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также 64 артиста ансамбля имени Александрова.

По данным министра, Александр Разумов, Артем Тарасенко и Алексей Моргунов были выпускниками красноярских образовательных учреждений — хореографического колледжа, колледжа искусств, Академии музыки и театра.

«Трагическая новость. На борту самолета, потерпевшего крушение в Сочи, был красноярец, выпускник нашего хореографического колледжа Александр Разумов. С 2006 года, сразу после выпуска, его взяли в состав ансамбля им. Александрова. С Валерием Михайловичем Халиловым и артистами прославленного коллектива погиб и мой дорогой друг, коллега, руководитель Департамента культуры Министерства обороны России Антон Николаевич Губанков. И его солнечный советник, всегда улыбающаяся и готовая помочь Оксана Батрутдинова... Родным погибших выражаю самые глубокие соболезнования в связи с этой ужасной трагедией. В списке погибших еще два красноярца: Артем Тарасенко, выпускник колледжа искусств им. Иванова-Радкевича, и Алексей Моргунов, выпускник Академии музыки и театра», — написала в своем Facebook министр.

Фото на главной: МЧС России / mchs.gov.ru