Строителей 4-го моста попытаются оштрафовать за опоздание

«Сибмост» хотят оштрафовать за несоблюдение сроков сдачи 4 моста через Енисей в Красноярске. Исправленное исковое заявление об этом поступило в Арбитражный суд края 31 января.

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Иск, касающийся введенного в строй в октябре 2015 года 4 моста через Енисей, подало краевое государственное казённое учреждение «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», а ответчиком стала новосибирская компания «Сибмост». Краевые дорожники планируют взыскать с подрядчиков неустойку в размере 138 319 рублей и 35 копеек за «просрочку исполнения обязательства по государственному контракту» на строительство моста.

Иск был подан 25 января, а на следующий день суд принял решение о том, чтобы дать ход этому делу. 31 января КрУДор представил в суд окончательный вариант искового заявления. Дата первого судебного заседания пока не назначена.

Цена госконтракта составляет — 11,9 млрд рублей. Напомним, четвертый мост через Енисей был торжественно открыт 29 октября 2015 года, хотя за пару недель до этого точной датой называлось 28 октября. При этом, как следует из данных о контракте на сайте госзакупок, дополнительные соглашения, расчеты и акты выполненных работ по нему — на установку перил, светильников и т.п. — подписывались и в 2016 году.

Стоит отметить, что 20 января «Сибмост» тоже подал иск — к ООО ГК «КРЭП», желая получить 46,4 млн рублей за невыполненные работы по наружному освещению переправы. «Сибмост» разорвал договор с субподрядчиком.