Много лет закрытое сеткой здание красноярского почтамта все же отреставрируют

«Почта России» закажет проект реставрации здания Главпочтамта в Красноярске. Сегодня, 1 февраля, на сайте Госзакупок была обновлена информация об объявленном конкурсе.

Стоимость проекта — 2,049 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен выполнить работу по разработке научно-проектной документации для сохранения объекта культурного наследия «Почтамт. Модерн, 1908-1911 гг. Архитектор Соколовский». Здание, расположенное на ул. Ленина, 62, уже очень давно находится в аварийном состоянии и для безопасности прохожих затянуто строительной сеткой.

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В техническом задании на работу указано, что документация должна быть комплексной и включать в себя материалы по исследованию текущего состояния памятника культуры, проектные решения для укрепления несущих стен и фундамента, восстановления фасадов и кровли здания. Как обычно в подобных случаях, к участнику конкурса предъявляются требования по наличию лицензии на реставрационные работы.

Прием заявок на конкурс был начат 30 декабря прошлого года, а закончиться он должен 16 февраля.