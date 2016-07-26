Художники из Европы поедут кочевать по Таймыру с оленеводами

На Таймыре состоится международный пленэр в условиях кочевания по тундре с участием художников Севера Красноярского края и Северной Европы. Художников готовы принять в своем стойбище семьи ненецкого оленевода Александра Тоги и энецкого оленевода Дмитрия Силкина. Гости смогут полностью погрузиться в условия кочевого образа жизни таймырских тундровиков и перенести свои впечатления в художественные произведения.

Пленэр состоится в июне 2017 года в Тухардской тундре. Он позволит представить современное искусство Севера, а также традиционную культуру, декоративно-прикладное и изобразительное искусство мастеров северных территорий России.

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Данный проект является продолжением совместной деятельности по результатам XIII российско-финляндского культурного форума, который проходил в финском городе Йоэнсуу в октябре 2012 года. В 2013 году в рамках проекта «Арт-экспресс Финляндия-Таймыр» на Таймыр состоялась экспедиция группы финских художников. В результате появилась выставка в Таймырском Доме народного творчества. В 2014 году эта выставка перекочевала в город Ювяскюля (Финляндия). В 2016 году проект представили в Красноярске — в зале Союза художников России состоялась выставка «Северный ветер».

Участниками арт-экспедиции в июне 2017 года станут художники из Финляндии Пертти Карьялайнен и Йоханна Писто, художник из Исландии Мария Палссон, художники из Красноярска Константин Войнов и Елена Ильянкова, а также таймырские художники Николай Киргизов, Дмитрий Чуприн и Любовь Попова. Проводником в глубинку таймырской тундры станет Анна Яроцкая.

Данный проект «Современное искусство Севера — без границ» Таймырского Дома народного творчества поддержало Министерство культуры России в рамках федеральной целевой программы «Культура России».