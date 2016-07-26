В Красноярске сняли сериал о древней Сибири

В Красноярске состоится презентация научно-популярного сериала «Древняя история Сибири». Фильм состоит из 10 серий и охватывает более 20 тысяч лет сибирской истории — со времен древнекаменного века до момента прихода в сибирские земли русских первопроходцев и строительства городов на Енисее.

В сериале собран разрозненный материал, который накопили красноярские археологи за десятилетия работы. Разнообразные техники создания изображения (необычные методы съемки, компьютерные реконструкции, спецэффекты) и многочисленные археологические эксперименты с большой наглядностью воссоздают мир Древней Сибири.

В фильме демонстрируются экспонаты из музеев, интервью с учеными (всего задействовано 18 специалистов), панорамные съемки, а также засняты различные эксперименты, показывающие, например, как древний человек изготовлял каменные орудия и затем ими разделывал мясо, как лепил глиняную посуду и многое другое.

Режиссер фильма — Дмитрий Лазуткин, автор сериала по астрономии «Прогулки в космосе», документального фильма о тагарской культуре «Сибирские скифы», фильма-энциклопедии «Сибирские граффити».

Презентация состоится 9 февраля в 18:00 в Литературном музее (Ленина, 66). В рамках нее можно будет пообщаться с режиссером фильма Дмитрием Лазуткиным и научным консультантом фильма Сергеем Фокиным. Вход свободный.