Ликбез по искусству вызвал ажиотаж среди красноярцев: желающим не хватило мест

Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова 1 февраля объявил о запуске образовательной программы «Факультет искусств». В его программу входят лекции и семинары, на которых слушатели познакомятся с особенностями произведений искусства разных исторических периодов. Первый «семестр» будет посвящен древности.

Однако уже 3 февраля музей сообщил, что запись на «Факультет искусств» приостановлена:

«Курсы вызвали огромный интерес. Количество желающих намного превышает размеры аудитории».

Организаторы советуют следить за новостями музея — возможно, появятся дополнительные места. Стоимость одного занятия была заявлена в 250 рублей.

Лекции на «Факультете искусств» будет вести Анастасия Кистова, заместитель директора музея по научной работе, искусствовед, кандидат философских наук, доцент Сибирского федерального университета. Семинары — Анастасия Грищенко, заведующая научно-просветительным отделом музея, искусствовед, магистрант Сибирского федерального университета.

Подробности можно узнать на сайте музея или по телефону (391) 212-22-50.